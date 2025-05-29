Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони имел возможность завоевать два еврокубка в одном сезоне, но не выиграл ни одного

Антони имел возможность завоевать два еврокубка в одном сезоне, но не выиграл ни одного
Комментарии

Бразильский вингер испанского «Бетиса» Антони перед еврокубковыми финалами сезона-2024/2025 имел редкую возможность завоевать сразу два европейских трофея за один сезон. Севильцы, за которых Антони выступает на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», вышли в финал Лиги конференций, в то время как «МЮ», в составе которого футболист провёл первую половину сезона, стал участником финала Лиги Европы.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Однако в итоге оба клуба, которые могли принести Антони трофеи, проиграли свои европейские финалы. «Манчестер Юнайтед» 21 мая уступил «Тоттенхэму» со счётом 0:1, «Бетис» 28 мая разгромно проиграл лондонскому «Челси» с результатом 1:4.

Турнирная сетка Лиги конференций
Турнирная сетка Лиги Европы
Материалы по теме
«Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финале Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android