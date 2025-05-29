Антони имел возможность завоевать два еврокубка в одном сезоне, но не выиграл ни одного

Бразильский вингер испанского «Бетиса» Антони перед еврокубковыми финалами сезона-2024/2025 имел редкую возможность завоевать сразу два европейских трофея за один сезон. Севильцы, за которых Антони выступает на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», вышли в финал Лиги конференций, в то время как «МЮ», в составе которого футболист провёл первую половину сезона, стал участником финала Лиги Европы.

Однако в итоге оба клуба, которые могли принести Антони трофеи, проиграли свои европейские финалы. «Манчестер Юнайтед» 21 мая уступил «Тоттенхэму» со счётом 0:1, «Бетис» 28 мая разгромно проиграл лондонскому «Челси» с результатом 1:4.