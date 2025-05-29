Антони имел возможность завоевать два еврокубка в одном сезоне, но не выиграл ни одного
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Бразильский вингер испанского «Бетиса» Антони перед еврокубковыми финалами сезона-2024/2025 имел редкую возможность завоевать сразу два европейских трофея за один сезон. Севильцы, за которых Антони выступает на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», вышли в финал Лиги конференций, в то время как «МЮ», в составе которого футболист провёл первую половину сезона, стал участником финала Лиги Европы.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
Однако в итоге оба клуба, которые могли принести Антони трофеи, проиграли свои европейские финалы. «Манчестер Юнайтед» 21 мая уступил «Тоттенхэму» со счётом 0:1, «Бетис» 28 мая разгромно проиграл лондонскому «Челси» с результатом 1:4.
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