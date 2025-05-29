Пеллегрини упустил шанс стать самым возрастным тренером в истории, выигравшим еврокубок

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имел возможность стать самым возрастным тренером — победителем еврокубкового турнира в истории. 28 мая чилийский специалист во главе испанского клуба стал участником финала Лиги конференций в возрасте 71 года и 254 дней, в то время как рекордный показатель составляет 71 год и 231 день — в таком возрасте возглавлявший «Марсель» Раймон Гуталс выиграл Лигу чемпионов сезона-1992/1993.

В итоге рекорд Гуталса устоял — в финале Лиги конференций, который прошёл в польском Вроцлаве, «Бетис» под руководством Пеллегрини крупно проиграл лондонскому «Челси» со счётом 1:4.