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Пеллегрини упустил шанс стать самым возрастным тренером в истории, выигравшим еврокубок

Пеллегрини упустил шанс стать самым возрастным тренером в истории, выигравшим еврокубок
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имел возможность стать самым возрастным тренером — победителем еврокубкового турнира в истории. 28 мая чилийский специалист во главе испанского клуба стал участником финала Лиги конференций в возрасте 71 года и 254 дней, в то время как рекордный показатель составляет 71 год и 231 день — в таком возрасте возглавлявший «Марсель» Раймон Гуталс выиграл Лигу чемпионов сезона-1992/1993.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

В итоге рекорд Гуталса устоял — в финале Лиги конференций, который прошёл в польском Вроцлаве, «Бетис» под руководством Пеллегрини крупно проиграл лондонскому «Челси» со счётом 1:4.

Турнирная сетка Лиги конференций
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