Мареска объяснил, почему не выпустил капитана «Челси» в стартовом составе в финале ЛК
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему не выпустил капитана клуба Риса Джеймса в стартовом составе в финальном матче Лиги конференции с «Бетисом» (4:1). Джеймс начал матч на скамейке запасных и вышел на поле после перерыва.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Честно вам говорю, я бы всегда выпускал Риса с первых минут, но я стараюсь его беречь. В этом сезоне он сыграл больше матчей, чем за последние два-три года. Он это понимает, что он — топ-игрок для нас.Для нас он так же важен, как и Коул Палмер, но нам нужно им грамотно управлять. Когда я его выпустил его на поле, он сказал мне: «Босс, не волнуйся, мы выиграем этот матч», — приводит слова Марески BBC.
Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
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