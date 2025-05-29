Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» уверенную победу над «Монреалем» в МЛС

В ночь с 28 на 29 мая мск на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Интер Майами» и «Клёб де Фут Монреаль». Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

На 27-й минуте счёт открыл аргентинский капитан «Интер Майами» Лионель Месси с передачи Серхио Бускетса. На 68-й и 71-й минутах уругвайский форвард флоридцев Луис Суарес оформил дубль, при этом его первый мяч был забит с ассистом Месси. На 73-й минуте Данте Сили отыграл один гол. На 88-й минуте уже сам Лионель оформил дубль. На 90+2-й минуте игрок гостей Виктор Лотури установил окончательный счёт.

«Интер Майами» с 26 очками в 15 матчах занимает шестое место в Восточной конференции МЛС. «Клёб де Фут Монреаль» набрал восемь очков в 16 матчах и находится на 15-й, последней строчке турнирной таблицы Востока.