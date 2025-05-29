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Интер Майами — Клёб де Фут Монреаль, результат матча 29 мая 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат МЛС

Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» уверенную победу над «Монреалем» в МЛС
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В ночь с 28 на 29 мая мск на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата МЛС между клубами «Интер Майами» и «Клёб де Фут Монреаль». Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

США — Major League Soccer . МЛС
29 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
1:0 Месси – 27'     2:0 Суарес – 68'     3:0 Суарес – 71'     3:1 Сили – 73'     4:1 Месси – 88'     4:2 Лотури – 90+2'    

На 27-й минуте счёт открыл аргентинский капитан «Интер Майами» Лионель Месси с передачи Серхио Бускетса. На 68-й и 71-й минутах уругвайский форвард флоридцев Луис Суарес оформил дубль, при этом его первый мяч был забит с ассистом Месси. На 73-й минуте Данте Сили отыграл один гол. На 88-й минуте уже сам Лионель оформил дубль. На 90+2-й минуте игрок гостей Виктор Лотури установил окончательный счёт.

«Интер Майами» с 26 очками в 15 матчах занимает шестое место в Восточной конференции МЛС. «Клёб де Фут Монреаль» набрал восемь очков в 16 матчах и находится на 15-й, последней строчке турнирной таблицы Востока.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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