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Атланта Юнайтед – Орландо Сити, результат матча МЛС 29 мая 2025, счет 3:2

Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» одержать волевую победу в матче с «Орландо»
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Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Орландо Сити». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
29 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 2
Орландо Сити
Орландо
0:1 Араухо – 4'     1:1 Миранчук – 19'     1:2 Энрике – 32'     2:2 Слиш – 83'     3:2 Тьяре – 90+5'    
Удаления: нет / Араухо – 77'

В составе «Атланты» забивали российский полузащитник Алексей Миранчук, Бартош Слиш и Джамал Тьяре. Также Миранчук в этой встрече отметился результативной передачей.

За «Орландо» отличились Сесар Араухо и Рамиро Энрике. Отметим, на 78-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве после удаления Араухо, который получил прямую красную карточку на 78-й минуте. Именно в большинстве «Атланте» удалось забить два гола, уступая к 83-й минуте со счётом 1:2.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Орландо» сыграет с «Чикаго Файр». Обе игры пройдут 1 июня.

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