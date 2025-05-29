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Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» одержать волевую победу в матче с «Орландо»

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Орландо Сити». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Атланты» забивали российский полузащитник Алексей Миранчук, Бартош Слиш и Джамал Тьяре. Также Миранчук в этой встрече отметился результативной передачей.

За «Орландо» отличились Сесар Араухо и Рамиро Энрике. Отметим, на 78-й минуте «Орландо» остался в меньшинстве после удаления Араухо, который получил прямую красную карточку на 78-й минуте. Именно в большинстве «Атланте» удалось забить два гола, уступая к 83-й минуте со счётом 1:2.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Орландо» сыграет с «Чикаго Файр». Обе игры пройдут 1 июня.