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«Арсенал» хочет бесплатно подписать двукратного победителя АПЛ

«Арсенал» хочет бесплатно подписать двукратного победителя АПЛ
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Зане может вернуться в АПЛ. Как сообщает The Times, на 29-летнего футболиста всерьёз нацелился «Арсенал».

Лондонский клуб собирается подписать Зане летом, когда у него истечёт контракт с «Баварией». Договор игрока с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Главный тренер «канониров» Микель Артета ищет способы усилить фланги атаки, и Сане рассматривается как приоритетная цель на это лето.

В то же время «Бавария» всё ещё надеется сохранить Зане и ведёт переговоры о продлении соглашения. По информации источника, встреча агента футболиста с руководством мюнхенцев была запланирована на среду.

Ранее сообщалось, что подписать Зане предложили «Тоттенхэму». Форвард забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 45 матчах клубного сезона-2024/2025.

Зане выступал в АПЛ за «Манчестер Сити». Он выиграл с клубом два чемпионства.

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