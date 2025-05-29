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Вадим Шпинёв: Смородская — единственный президент «Локомотива», которого реально боялись

Вадим Шпинёв: Смородская — единственный президент «Локомотива», которого реально боялись
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Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился воспоминаниями о своей работе в структуре московского «Локомотива» в период президентства Ольги Смородской.

«В «Локомотиве» я сначала работал в селекции, а потом офицером по безопасности во второй команде. Президентство Смородской? Через какое-то время после своего назначения она закрыла «Локомотив-2», поэтому мы пересеклись совсем ненадолго. Но скажу так: Ольга Юрьевна — единственный президент «Локомотива» на моей памяти, которого реально боялись. Плохая она, хорошая — неважно. Все работники клуба её боялись и уважали», — приводит слова Шпинёва Sport24.

68-летняя Ольга Смородская занимала пост президента московского «Локомотива» с июля 2010 года по август 2016 года. За этот период железнодорожники один раз выиграли Кубок России и один раз стали бронзовыми призёрами чемпионата страны.

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