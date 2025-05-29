Эдуард Мор назвал явного фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча за Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА.

«ЦСКА в этом матче явный фаворит. Да, «Ростов» показывает хорошую интенсивную игру, но надо понимать, что со «Спартаком» повезло, что прошли дальше. В какой‑то момент везение заканчивается. ЦСКА на данный момент хорошо играет в обороне — они ничего не дадут создать «Ростову». Склоняюсь, что это будет рабочая победа — 1:0 в пользу ЦСКА», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 1 июня, и начнётся в 18:00 мск. По официальным данным, на Суперфинал уже реализовано более 30 тыс. билетов.