Объявлена символическая сборная сезона АПЛ по версии ESPN, Салах — лучший игрок
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Один из крупнейших спортивных телеканалов в мире ESPN представил символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025.
Лучшим футболистом признан нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Символическая сборная сезона АПЛ
Вратарь: Матц Селс («Ноттингем Форест»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»);
Нападающие: Луис Диас («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»).
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