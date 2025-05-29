Объявлена символическая сборная сезона АПЛ по версии ESPN, Салах — лучший игрок

Один из крупнейших спортивных телеканалов в мире ESPN представил символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025.

Лучшим футболистом признан нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Символическая сборная сезона АПЛ

Вратарь: Матц Селс («Ноттингем Форест»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»);

Нападающие: Луис Диас («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»).