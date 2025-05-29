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Эдуард Мор высказался о провале «Химками» лицензирования РПЛ на следующий сезон

Эдуард Мор высказался о провале «Химками» лицензирования РПЛ на следующий сезон
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Экс-защитник «Спартака» и «Химок» Эдуард Мор прокомментировал ситуацию с неполучением подмосковным клубом лицензии для выступления в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Я расстроился — «Химки» для меня не чужой клуб. Но всё к этому шло — для меня новость не стала неожиданностью. Больше всего беспокоит, что будет с детским футболом. У «Химок» в этом плане развита инфраструктура, у них очень много команд всех возрастов, которые играют. Что будет с этими ребятами? А так, к сожалению, болельщиков ходило немного. Команда осталась, но всё шло к тому, что команду снимут», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 мая официальный телеграм-канал Российского футбольного союза объявил, что по итогам заседания апелляционного комитета РФС оставлено в силе первоначальное решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам». Таким образом, занявший 12-е место в сезоне-2024/2025 подмосковный клуб не сможет выступить в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Турнирная таблица РПЛ
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