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Гришин поделился ожиданиями и опасениями по Суперфиналу Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Гришин поделился ожиданиями и опасениями по Суперфиналу Кубка России «Ростов» — ЦСКА
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Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором выигравшие верхнюю сетку плей-офф (Путь РПЛ) красно-синие сыграют с победителем нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростовом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал — одна игра, в которой может произойти всё. ЦСКА для меня фаворит — игра поставлена, хорошая. Но одна ошибка и отсутствие фарта может лишить победы. Думаю, что ЦСКА победит 2:0», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт 1 июня на московском стадионе «Лужники». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

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