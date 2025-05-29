Гришин поделился ожиданиями и опасениями по Суперфиналу Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором выигравшие верхнюю сетку плей-офф (Путь РПЛ) красно-синие сыграют с победителем нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростовом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финал — одна игра, в которой может произойти всё. ЦСКА для меня фаворит — игра поставлена, хорошая. Но одна ошибка и отсутствие фарта может лишить победы. Думаю, что ЦСКА победит 2:0», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА пройдёт 1 июня на московском стадионе «Лужники». Начало игры запланировано на 18:00 мск.