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«Реал» надеется подписать одного из главных талантов мирового футбола

«Реал» надеется подписать одного из главных талантов мирового футбола
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«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу и надеется на его подписание. Как сообщает AS, в мадридском клубе понимают, что «Ливерпуль» сейчас является фаворитом в борьбе за игрока, однако не теряют уверенности в своих шансах.

В «Реале» рассчитывают, что потенциальное назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера может сыграть решающую роль в переговорах с Вирцем.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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