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«Челси» выиграл еврокубок, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли. Главное к утру

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций, разгромив в финале испанский «Бетис», «Флорида Пантерз» выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», «Оклахома-Сити Тандер» стала финалистом плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».