Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

29 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, финал Лиги конференций, плей-офф НХЛ, НБА, Кубок Стэнли, теннис

«Челси» выиграл еврокубок, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций, разгромив в финале испанский «Бетис», «Флорида Пантерз» выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», «Оклахома-Сити Тандер» стала финалистом плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финале Лиги конференций.
  2. «Флорида» обыграла «Каролину», вернувшись со счёта 0:2, и вышла в финал Кубка Стэнли.
  3. «Оклахома» разгромила «Миннесоту» и впервые с 2012 года вышла в финал НБА.
  4. «Пари НН» вырвал победу у «Сочи» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ.
  5. Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» одержать волевую победу в матче с «Орландо».
  6. Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» уверенную победу над «Монреалем» в МЛС.
  7. Источник: «Спартак» интересуется уругвайским защитником, которого хотел купить «Зенит».
  8. «Лацио» хочет вернуть Сарри и уже ведёт с ним переговоры — Sky Italia.
  9. Сергей Бобровский догнал Туукку Раска по победам в плей-офф НХЛ.
  10. Назван MVP финала Западной конференции в НБА.
  11. Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Ястремской и завершила выступление на «Ролан Гаррос».
  12. «Зенит» из Санкт-Петербурга стал победителем мужского чемпионата России по гандболу.
Материалы по теме
Топ-события четверга: Месси в МЛС, «Зенит» против ЦСКА в финале Единой лиги и Кубок Стэнли
Топ-события четверга: Месси в МЛС, «Зенит» против ЦСКА в финале Единой лиги и Кубок Стэнли
Материалы по теме
Результаты игрового дня плей-офф НБА 29 мая
Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 29 мая 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android