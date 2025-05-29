«Челси» выиграл еврокубок, «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли. Главное к утру
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций, разгромив в финале испанский «Бетис», «Флорида Пантерз» выиграла полуфинальную серию плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», «Оклахома-Сити Тандер» стала финалистом плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финале Лиги конференций.
- «Флорида» обыграла «Каролину», вернувшись со счёта 0:2, и вышла в финал Кубка Стэнли.
- «Оклахома» разгромила «Миннесоту» и впервые с 2012 года вышла в финал НБА.
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