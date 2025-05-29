Эдуард Мор спрогнозировал, когда Тюкавин уедет в Европу

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на продление контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо». Бело-голубые подписали новое соглашение с 22-летним форвардом до 2030 года.

«Очень рад за «Динамо». В прошлом году он по праву был признан в чемпионате. После травмы в Европу не уедешь так сразу. Нужно сезон‑два провести на хорошем уровне. Не сомневаюсь, что он вернётся на свой уровень и поможет «Динамо». Мой прогноз — он ещё сыграет сезон‑полтора, а затем его продадут за хорошие деньги», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

Всего в сезоне-2024/2025 Тюкавин провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.