Александр Гришин: Ташуев — кризисный менеджер, он нигде надолго не задерживается

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.

«Наверное, просто решили встряхнуть команду за счёт смены тренера. Но зная работу Ташуева — он надолго нигде не задерживается. Это кризисный менеджер», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 мая грозненский «Ахмат» уступил на выезде в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ екатеринбургскому «Уралу» (1:2). После завершения игры официальный телеграм-канал бело-зелёных объявил, что главный тренер Сергей Ташуев, работавший с грозненцами с сентября 2024 года, подал в отставку.