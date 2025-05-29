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Александр Гришин: Ташуев — кризисный менеджер, он нигде надолго не задерживается

Александр Гришин: Ташуев — кризисный менеджер, он нигде надолго не задерживается
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Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Наверное, просто решили встряхнуть команду за счёт смены тренера. Но зная работу Ташуева — он надолго нигде не задерживается. Это кризисный менеджер», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 мая грозненский «Ахмат» уступил на выезде в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ екатеринбургскому «Уралу» (1:2). После завершения игры официальный телеграм-канал бело-зелёных объявил, что главный тренер Сергей Ташуев, работавший с грозненцами с сентября 2024 года, подал в отставку.

Календарь стыковых матчей РПЛ
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