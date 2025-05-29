Мор оценил решение руководства «Локомотива» оставить главным тренером Галактионова

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал решение руководства «Локомотива» сохранить Михаила Галактионова на посту главного тренера по итогам сезона-2024/2025.

«На мой взгляд, это правильное решение. Если брать итоги всего сезона, то шестое место — это нормально. Когда сезон начинался, то все говорили, что сезон будет провальным — лидеры ушли, никого не взяли. Но была хорошая работа. Осенью он сыграл лучше, чем мог. Поэтому дал надежду на то, что мог достичь большего», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» по итогам сезона-2024/2025 занял в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В должности главного тренера красно-зелёных с ноября 2022 года работает 41-летний Михаил Галактионов.