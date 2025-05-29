Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор оценил решение руководства «Локомотива» оставить главным тренером Галактионова

Мор оценил решение руководства «Локомотива» оставить главным тренером Галактионова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал решение руководства «Локомотива» сохранить Михаила Галактионова на посту главного тренера по итогам сезона-2024/2025.

«На мой взгляд, это правильное решение. Если брать итоги всего сезона, то шестое место — это нормально. Когда сезон начинался, то все говорили, что сезон будет провальным — лидеры ушли, никого не взяли. Но была хорошая работа. Осенью он сыграл лучше, чем мог. Поэтому дал надежду на то, что мог достичь большего», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» по итогам сезона-2024/2025 занял в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 53 очка в 30 матчах. В должности главного тренера красно-зелёных с ноября 2022 года работает 41-летний Михаил Галактионов.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Гендиректор «Локомотива» Леонченко опроверг слухи о возможной отставке Галактионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android