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Названы 10 самых дорогих футбольных клубов Европы

Названы 10 самых дорогих футбольных клубов Европы
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Агентство Football Benchmark Group опубликовало рейтинг клубов с наибольшей рыночной стоимостью в Европе. Лидером списка стал мадридский «Реал», цена которого составляет € 6,3 млрд.

На втором месте — «Манчестер Сити» (€ 5,2 млрд), замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» (€ 5,1 млрд).

Топ-10 самых ценных клубов Европы:

  1. «Реал» (Испания) — € 6,3 млрд.
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 5,2 млрд.
  3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 5,1 млрд.
  4. «Барселона» (Испания) — € 4,5 млрд.
  5. «Бавария» (Германия) — € 4,3 млрд.
  6. «Ливерпуль» (Англия) — € 4,1 млрд.
  7. «Арсенал» (Англия) — € 3,9 млрд.
  8. «ПСЖ» (Франция) — € 3,8 млрд.
  9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 3,6 млрд.
  10. «Челси» (Англия) — € 2,9 млрд.
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