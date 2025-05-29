Гришин: не расстроился, что «Химки» убрали из РПЛ. На команду ходит по 200 человек

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о ситуации с невыдачей подмосковным «Химкам» лицензии для выступления в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не расстроился, что «Химки» убрали. Если на команду ходит по 200 человек, то это не красит клуб и всё остальное. Всё сделали грамотно. Людей нельзя обманывать. Если человек работает, то он должен получать зарплату. Если этого не происходит, то команда должна сниматься», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что апелляционный комитет оставил в силе первоначальное решение отказать подмосковным «Химкам» в выдаче лицензии на выступление в РПЛ в сезоне-2025/2026. На протяжении сезона-2024/2025 появлялась информация о финансовых проблемах красно-чёрных и задолженностях по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба. При этом в турнирной таблице химчане финишировали на 12-м месте, дающем право выступать в РПЛ.