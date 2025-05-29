Маурицио Сарри получил предложения от двух клубов Серии А

Итальянский специалист Маурицио Сарри может вскоре вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сразу два клуба Серии А проявляют интерес к 66-летнему итальянцу — «Лацио» и «Аталанта». Наиболее конкретное предложение поступило от римлян, готовых предложить Сарри контракт с зарплатой около € 2,8 млн в год.

Маурицио Сарри возглавлял римский клуб с 2021 по 2024 год. На протяжении своей карьеры тренер также работал с такими командами, как «Наполи», «Челси» (где выиграл Лигу Европы) и «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии. С момента ухода из «Лацио» он остаётся без клуба.