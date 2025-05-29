Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурицио Сарри получил предложения от двух клубов Серии А

Маурицио Сарри получил предложения от двух клубов Серии А
Комментарии

Итальянский специалист Маурицио Сарри может вскоре вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, сразу два клуба Серии А проявляют интерес к 66-летнему итальянцу — «Лацио» и «Аталанта». Наиболее конкретное предложение поступило от римлян, готовых предложить Сарри контракт с зарплатой около € 2,8 млн в год.

Маурицио Сарри возглавлял римский клуб с 2021 по 2024 год. На протяжении своей карьеры тренер также работал с такими командами, как «Наполи», «Челси» (где выиграл Лигу Европы) и «Ювентус», с которым стал чемпионом Италии. С момента ухода из «Лацио» он остаётся без клуба.

Материалы по теме
Неаполь ярко отметил победу своей команды в чемпионате Италии
Истории
Неаполь ярко отметил победу своей команды в чемпионате Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android