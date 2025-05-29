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Эдуард Мор — о ситуации в «Ахмате»: Ташуев проделал хорошую работу. Я расстроен

Эдуард Мор — о ситуации в «Ахмате»: Ташуев проделал хорошую работу. Я расстроен
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор прокомментировал увольнение с поста главного тренера грозненского «Ахмата» 66-летнего Сергея Ташуева.

«Ещё недавно ничего не предвещало. Я, честно говоря, расстроен. Ташуев проделал хорошую работу — взял клуб, который был на 16-м месте. Хорошо поработали на сборах, была игра, но постоянно чего‑то не хватало. То в концовках пропускали, то пенальти. Команда на поле хорошо смотрелась, но концовку провели так себе. Перед игрой я говорил, что выиграет «Урал», так как сейчас «Ахмат» в плохом состоянии с точки зрения психологии», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

28 мая грозненский «Ахмат» уступил на выезде в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ екатеринбургскому «Уралу» (1:2). После завершения игры официальный телеграм-канал бело-зелёных объявил, что главный тренер Сергей Ташуев, работавший с грозненцами с сентября 2024 года, подал в отставку. В итоговой турнирной таблице РПЛ «Ахмат» финишировал на 14-м месте, набрав 25 очков в 30 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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