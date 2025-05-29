«Мне надоело двигаться с мячом назад или поперёк». Палмер — о финале Лиги конференций
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Полузащитник английского «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу в финале Лиги конференций с испанским «Бетисом». «Челси» выиграл со счётом 4:1, уступая после первого тайма — 0:1. Палмер оформил две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Во втором тайме мы увеличили темп и вложились в то, чтобы заиграть лучше. Мне надоело двигаться с мячом только назад или поперёк поля. Если говорить о первом голе, то я увидел имеющееся пространство и заметил забег Энцо. Во втором случае всё было похоже. Думаю, мы снова проявили крепкий характер. Наш камбэк это подтверждает», — приводит слова Палмера официальный сайт УЕФА.
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