«Нельзя предавать футбол!» Трошечкин — о настрое «Пари НН» на переходные матчи

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о победе в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (2:1). Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1.

«Очень сложный матч. Нам надо было абстрагироваться от информационного шума, но как это сделать? Любая новость, появляющаяся в прессе, разлетается по команде за пять минут. Но мы должны играть за своё имя, за город, за клуб. Нельзя предавать футбол!

Помимо того что нервировал информационный шум вокруг этих матчей, скажу ещё одну вещь: для футболистов игра в стыках – это очень большой стресс», — приводит слова Трошечкина официальный сайт «Пари НН».

Ответная встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 31 мая.