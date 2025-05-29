Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал победу в первом переходном матче РПЛ с «Сочи»

Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал победу в первом переходном матче РПЛ с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о победе в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (2:1).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

«Мы сделали шаг вперёд, но теперь должны готовиться к ответному матчу. В любом случае он получится сложным и напряжённым. Сейчас мы все силы должны бросить на то, чтобы восстановиться и подойти ко второй игре во всеоружии. Учитывая, что «Сочи» играл в меньшинстве, во втором тайме старались растягивать оборону, чтобы соперник начал уставать. Может быть, в каких-то моментах, там, где можно было обострять, играли на сохранение. Понимаю, почему это происходило: цена ошибки велика. Но если мы в концовке забили победный гол, значит, всё делали правильно», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

Ответная встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 31 мая.

Материалы по теме
Драма «Сочи» в стыках РПЛ. Команду сильно подставил бомбардир Писарский
Драма «Сочи» в стыках РПЛ. Команду сильно подставил бомбардир Писарский
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android