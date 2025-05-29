Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал победу в первом переходном матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о победе в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (2:1).

«Мы сделали шаг вперёд, но теперь должны готовиться к ответному матчу. В любом случае он получится сложным и напряжённым. Сейчас мы все силы должны бросить на то, чтобы восстановиться и подойти ко второй игре во всеоружии. Учитывая, что «Сочи» играл в меньшинстве, во втором тайме старались растягивать оборону, чтобы соперник начал уставать. Может быть, в каких-то моментах, там, где можно было обострять, играли на сохранение. Понимаю, почему это происходило: цена ошибки велика. Но если мы в концовке забили победный гол, значит, всё делали правильно», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

Ответная встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 31 мая.