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«Аль-Наср» готовится объявить о расставании с Криштиану Роналду — Marca

«Аль-Наср» готовится объявить о расставании с Криштиану Роналду — Marca
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Саудовский «Аль-Наср» намеревается сообщить о расставании с опытным нападающим команды Криштиану Роналду, сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. Сегодня, 29 мая, клуб проведёт пресс-конференцию, в ходе которой объявит о многочисленных изменениях на всех уровнях, включая состав и администрацию.

«Аль-Наср» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 70 очками в активе. Отставание от победившего «Аль-Иттихада» составило 13 очков. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 25 забитых мячей. За саудовскую команду 40-летний нападающий выступает с 2023 года, его контракт истекает этим летом.

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