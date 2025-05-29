Гончаренко сообщил о характере повреждения Гоцука в матче «Пари НН» с «Сочи»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, почему был заменён защитник Кирилл Гоцук на 52-й минуте первого переходного матча за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Сочи» (2:1).

«Кирилл получил ушиб нерва. Здесь только ждать, когда отпустит. Это не мышечная травма», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

«Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте. «Сочи» стал пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответный переходный матч пройдёт 31 мая.