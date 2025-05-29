«Мы растерялись». Голкипер «Бетиса» Адриан — о поражении в финале Лиги конференций

Вратарь испанского «Бетиса» Адриан прокомментировал поражение в финале Лиги конференций от английского «Челси» (1:4).

«Мы потеряли концентрацию и пропустили первый гол. Через пять минут пропустили второй. Команда ощутила натиск «Челси», и наш дух пал. Мы растерялись. Это сложный день для нас.

В то же время могу сказать, что я горжусь клубом и его болельщиками. Первый тайм прошёл для нас чудесно. Наш гол можно смело записывать на счёт наших болельщиков. Я серьёзно. Их поддержка очень ощущалась. У нас были моменты для второго гола, но увы. Мы должны учиться на таких играх», — приводит слова Адриана официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.