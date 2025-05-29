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«Мы растерялись». Голкипер «Бетиса» Адриан — о поражении в финале Лиги конференций

«Мы растерялись». Голкипер «Бетиса» Адриан — о поражении в финале Лиги конференций
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Вратарь испанского «Бетиса» Адриан прокомментировал поражение в финале Лиги конференций от английского «Челси» (1:4).

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Мы потеряли концентрацию и пропустили первый гол. Через пять минут пропустили второй. Команда ощутила натиск «Челси», и наш дух пал. Мы растерялись. Это сложный день для нас.

В то же время могу сказать, что я горжусь клубом и его болельщиками. Первый тайм прошёл для нас чудесно. Наш гол можно смело записывать на счёт наших болельщиков. Я серьёзно. Их поддержка очень ощущалась. У нас были моменты для второго гола, но увы. Мы должны учиться на таких играх», — приводит слова Адриана официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

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