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«Мы старались выбить у игроков эти мысли». Тренер «Пари НН» — о ситуации с лицензированием

«Мы старались выбить у игроков эти мысли». Тренер «Пари НН» — о ситуации с лицензированием
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о ситуации с лицензированием в Российской Премьер-Лиге. Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1. В первом переходном матче «Пари НН» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

«На протяжении всей подготовки к игре мы старались выбить у игроков эти ощущения и мысли, так как понимали, что в плане лицензирования и в контексте стыковых матчей может произойти всё что угодно. Настраивали ребят соответствующе, возможно, даже, что где-то пережали, так как в первые 30 минут игры команда чувствовала себя нервозно», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

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