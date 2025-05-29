«Мы старались выбить у игроков эти мысли». Тренер «Пари НН» — о ситуации с лицензированием

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о ситуации с лицензированием в Российской Премьер-Лиге. Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1. В первом переходном матче «Пари НН» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

«На протяжении всей подготовки к игре мы старались выбить у игроков эти ощущения и мысли, так как понимали, что в плане лицензирования и в контексте стыковых матчей может произойти всё что угодно. Настраивали ребят соответствующе, возможно, даже, что где-то пережали, так как в первые 30 минут игры команда чувствовала себя нервозно», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».