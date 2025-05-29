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Эдуард Мор назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Эдуард Мор назвал фаворита Суперфинала Кубка России
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что ЦСКА является очевидным фаворитом предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА в этом матче явный фаворит. Да, «Ростов» показывает хорошую интенсивную игру, но надо понимать, что со «Спартаком» повезло, что прошли дальше. В какой‑то момент везение заканчивается. ЦСКА на данный момент хорошо играет в обороне — они ничего не дадут создать «Ростову». Склоняюсь, что это будет рабочая победа — 1:0 в пользу ЦСКА», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.

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