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Гончаренко ответил, зависит ли его судьба в «Пари НН» от результата в переходных матчах

Гончаренко ответил, зависит ли его судьба в «Пари НН» от результата в переходных матчах
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, зависит ли его будущее в клубе от результата в переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В первой игре с «Сочи» нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

«Судьба тренера может зависеть от эпизода, не то что от матча. Всё может быть. Но, по крайней мере, у меня хорошие отношения с руководством клуба. Мы понимаем, куда движемся. Понимаем, какие сложности у нас есть. Но сейчас мы должны сделать всё, чтобы хорошо подготовиться ко второму матчу с «Сочи» и решить задачу на сезон», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

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