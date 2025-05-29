Гончаренко ответил, зависит ли его судьба в «Пари НН» от результата в переходных матчах
Поделиться
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, зависит ли его будущее в клубе от результата в переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В первой игре с «Сочи» нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14' 1:1 Трошечкин – 45+4' 1:2 Александров – 88'
Удаления: Писарский – 38' / нет
«Судьба тренера может зависеть от эпизода, не то что от матча. Всё может быть. Но, по крайней мере, у меня хорошие отношения с руководством клуба. Мы понимаем, куда движемся. Понимаем, какие сложности у нас есть. Но сейчас мы должны сделать всё, чтобы хорошо подготовиться ко второму матчу с «Сочи» и решить задачу на сезон», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
13:17
-
12:58
-
12:56
-
12:34
-
12:26
-
12:15
-
12:04
-
11:58
-
11:56
-
11:54
-
11:42
-
11:40
-
11:38
-
11:25
-
11:19
-
11:12
-
11:00
-
10:57
-
10:52
-
10:52
-
10:47
-
10:37
-
10:37
-
10:34
-
10:28
-
10:23
-
10:21
-
10:15
-
10:11Жонатан Та стал футболистом «Баварии» Официально
-
09:58
-
09:48
-
09:27
-
09:20
-
09:08
-
09:07