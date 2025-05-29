Гончаренко ответил, зависит ли его судьба в «Пари НН» от результата в переходных матчах

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, зависит ли его будущее в клубе от результата в переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В первой игре с «Сочи» нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

«Судьба тренера может зависеть от эпизода, не то что от матча. Всё может быть. Но, по крайней мере, у меня хорошие отношения с руководством клуба. Мы понимаем, куда движемся. Понимаем, какие сложности у нас есть. Но сейчас мы должны сделать всё, чтобы хорошо подготовиться ко второму матчу с «Сочи» и решить задачу на сезон», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».