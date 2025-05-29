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Буффон раскритиковал сборную Италии за нарушение исторического стиля игры

Буффон раскритиковал сборную Италии за нарушение исторического стиля игры
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подверг критике сборную Италию за то, что она отошла от своего исторического традиционного стиля игры. Итальянцы всегда славились надёжностью в защите и игрой на результат.

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«Сборная Иатлии стыдилась того, кем является, в течение последних двадцати лет. Возникало давление, что мы должны играть как Испания. Мы отказались от своей истории, от своей игры. Из-за этого стало появляться меньше талантов, таких, как Фабио Каннаваро… Сегодня нам было бы стыдно выпускать его на поле! Кьеллини тоже не играл бы сегодня, потому что у него нет паса вразрез!

Вы видите «Барселону» и покупаете билеты на её матчи. Но задумайтесь, что Италия играет с высокой линией защиты в центре поля весь матч… Исторически игра Италии основана на защите до смерти, на сдерживании соперника, на концентрации на результате. А теперь кажется, что мы играем так, как нам некомфортно. Иначе нас бы не приняли в высшее общество футбола. Нужно выходить на поле и делать всё для победы, у каждого свои методы и сильные навыки — в этом нет ничего постыдного», — цитирует Буффона Mundo Deportivo.

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