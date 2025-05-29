Буффон раскритиковал сборную Италии за нарушение исторического стиля игры

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подверг критике сборную Италию за то, что она отошла от своего исторического традиционного стиля игры. Итальянцы всегда славились надёжностью в защите и игрой на результат.

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«Сборная Иатлии стыдилась того, кем является, в течение последних двадцати лет. Возникало давление, что мы должны играть как Испания. Мы отказались от своей истории, от своей игры. Из-за этого стало появляться меньше талантов, таких, как Фабио Каннаваро… Сегодня нам было бы стыдно выпускать его на поле! Кьеллини тоже не играл бы сегодня, потому что у него нет паса вразрез!

Вы видите «Барселону» и покупаете билеты на её матчи. Но задумайтесь, что Италия играет с высокой линией защиты в центре поля весь матч… Исторически игра Италии основана на защите до смерти, на сдерживании соперника, на концентрации на результате. А теперь кажется, что мы играем так, как нам некомфортно. Иначе нас бы не приняли в высшее общество футбола. Нужно выходить на поле и делать всё для победы, у каждого свои методы и сильные навыки — в этом нет ничего постыдного», — цитирует Буффона Mundo Deportivo.