Игорь Смольников: на сегодняшний день я точно не буду тренером

Вице-президент «Урала» Игорь Смольников заявил, что не видит себя в роли тренера. Во время профессиональной карьеры футболиста Смольников выступал за «Зенит», «Краснодар», тульский «Арсенал», московские «Торпедо», «Локомотив» и другие российские команды.

«Я уже год работаю, но не в тренерской деятельности. Тренером не буду, на сегодняшний день точно», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне, 28 мая, состоялся первый стыковой матч за право выступать в РПЛ между «Уралом» и «Ахматом» (2:1). Ответная встреча запланирована на 31 мая, игра пройдёт в Грозном.