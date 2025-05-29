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Жонатан Та стал футболистом «Баварии»

Жонатан Та стал футболистом «Баварии»
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Центральный защитник сборной Германии Жонатан Та пополнил состав мюнхенской «Баварии» на правах свободного агента. Накануне у него завершился контракт с леверкузенским «Байером». Об этом переходе сообщила пресс-служба мюнхенцев.

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«Бавария» и Та заключили контракт сроком до лета 2029 года. По слухам в немецкой прессе, зарплата 29-летнего игрока в Мюнхене составит € 14 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что мюнхенцам придётся заплатить подписной бонус при заключении контракта с защитником. Ранее интерес к защитнику приписывали «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и нескольким клубам итальянской Серии А.

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