«Изменения и эволюция команды очевидны». Луис Энрике — о работе в «ПСЖ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о том, что изменилось за два года его работы в клубе.

«Изменения и эволюция команды очевидны. Нашей целью было постепенно создать нечто другое, нечто особенное, что могло бы привлечь игроков и заставить их захотеть перейти в «ПСЖ». Нам нужно было сделать правильные трансферы. Мы верили в профиль игроков, которых искали, таких как Вильям Пачо, Жоау Невеш и Дезире Дуэ, как и в игроков академии. Они все нам помогают.

После моего прихода все демонстрировали, что полностью уверены во мне. Я никогда не чувствовал давления, связанного с необходимостью выигрывать титулы. В прошлом году мы были близки к финалу, но вылетели в полуфинале. Мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, и это отлично, но Лига чемпионов долгое время была приоритетом для клуба. Я не из тех, кто составляет план, как выиграть трофей через три или четыре года. Это как ждать, пока закончится дождь на моей родине, в Хихоне. Дождь будет идти всё равно, так что нужно пытаться добиться цели как можно скорее», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с итальянским «Интером» 31 мая.