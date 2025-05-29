Иско — о финале Лиги конференций: «Бетис» был близок к победе, но «Челси» переиграл нас
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Полузащитник «Бетиса» Иско высказался по итогам финального матча Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором испанская команда уступила лондонскому «Челси» (1:4). Игра состоялась накануне, 28 мая.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Больно. Очень тяжёлый результат, но футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе, но не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого», — приводит слова Иско испанское онлайн-издание AS.
Игра между «Челси» и «Бетисом» прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).
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