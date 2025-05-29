Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иско — о финале Лиги конференций: «Бетис» был близок к победе, но «Челси» переиграл нас

Иско — о финале Лиги конференций: «Бетис» был близок к победе, но «Челси» переиграл нас
Комментарии

Полузащитник «Бетиса» Иско высказался по итогам финального матча Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором испанская команда уступила лондонскому «Челси» (1:4). Игра состоялась накануне, 28 мая.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Больно. Очень тяжёлый результат, но футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе, но не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого», — приводит слова Иско испанское онлайн-издание AS.

Игра между «Челси» и «Бетисом» прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Материалы по теме
Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно. Видео
Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android