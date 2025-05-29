Иско — о финале Лиги конференций: «Бетис» был близок к победе, но «Челси» переиграл нас

Полузащитник «Бетиса» Иско высказался по итогам финального матча Лиги конференций сезона-2024/2025, в котором испанская команда уступила лондонскому «Челси» (1:4). Игра состоялась накануне, 28 мая.

«Больно. Очень тяжёлый результат, но футбол не прощает ошибок. Несмотря на хороший первый тайм, соперник полностью переиграл нас во втором. Мы были близки к победе, но не знали, как воспользоваться преимуществом. В финалах еврокубков ошибки обходятся очень дорого», — приводит слова Иско испанское онлайн-издание AS.

Игра между «Челси» и «Бетисом» прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).