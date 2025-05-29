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Жонатан Та прокомментировал переход в «Баварию»

Жонатан Та прокомментировал переход в «Баварию»
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Немецкий защитник Жонатан Та прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию». О заключении сотрудничества было объявлено сегодня, 29 мая.

«Я хочу взять на себя ответственность и усердно работать каждый день, чтобы мы были успешной командой и вместе выиграли много трофеев», — приводит слова Та официальный аккаунт «Баварии» в соцсетях.

«Бавария» и Та заключили контракт сроком до лета 2029 года. По слухам в немецкой прессе, зарплата 29-летнего игрока в Мюнхене составит € 14 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что мюнхенцам придётся заплатить подписной бонус при заключении контракта с защитником. Ранее интерес к защитнику приписывали «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и нескольким клубам итальянской Серии А.

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