Жонатан Та прокомментировал переход в «Баварию»

Немецкий защитник Жонатан Та прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию». О заключении сотрудничества было объявлено сегодня, 29 мая.

«Я хочу взять на себя ответственность и усердно работать каждый день, чтобы мы были успешной командой и вместе выиграли много трофеев», — приводит слова Та официальный аккаунт «Баварии» в соцсетях.

«Бавария» и Та заключили контракт сроком до лета 2029 года. По слухам в немецкой прессе, зарплата 29-летнего игрока в Мюнхене составит € 14 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что мюнхенцам придётся заплатить подписной бонус при заключении контракта с защитником. Ранее интерес к защитнику приписывали «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и нескольким клубам итальянской Серии А.