Виталий Лысцов: контракт с «Боавиштой» закончился, рассматриваю варианты в России и Европе

Российский футболист Виталий Лысцов заявил, что покидает португальскую «Боавишту» по окончании срока контракта. Он признался, что рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры. Речь идёт как о российских, так и о европейских клубах.

«Контракт с „Боавиштой“ закончился. Сейчас вернулся домой, отдыхаю в отпуске. Рассматриваю варианты продолжения карьеры как в России, так и Европе. Надеюсь, что-нибудь хорошее подвернётся (смеётся)», — сказал Лысцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В минувшем сезоне Лысцов провёл за «Боавишту» восемь матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч.