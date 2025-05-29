Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Лысцов: контракт с «Боавиштой» закончился, рассматриваю варианты в России и Европе

Виталий Лысцов: контракт с «Боавиштой» закончился, рассматриваю варианты в России и Европе
Комментарии

Российский футболист Виталий Лысцов заявил, что покидает португальскую «Боавишту» по окончании срока контракта. Он признался, что рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры. Речь идёт как о российских, так и о европейских клубах.

«Контракт с „Боавиштой“ закончился. Сейчас вернулся домой, отдыхаю в отпуске. Рассматриваю варианты продолжения карьеры как в России, так и Европе. Надеюсь, что-нибудь хорошее подвернётся (смеётся)», — сказал Лысцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В минувшем сезоне Лысцов провёл за «Боавишту» восемь матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч.

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Химок» Кокарев рассказал, почему зимой сорвался его переход в «Боавишту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android