Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ахмата» после матча с «Уралом»

Известный российский специалист Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ахмата» после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Не буду делать глубокий анализ, но, когда зашёл в раздевалку после вчерашнего матча, понял по глазам футболистов, что что-то не то. У нас была шикарная «химия» с ними после сборов, но она ушла. Я говорил ребятам, что влюбился в них по работе. Так все великолепно работали. Но вмешались какие-то потусторонние силы. Так что надо было кому-то уходить. А кому уходить? Только главному тренеру. Поэтому понимал, что надо было уйти. Поговорил с руководством. Так что всё нормально. Команда хорошо готова, но надо немного включить психологию», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.