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Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ахмата» после матча с «Уралом»

Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ахмата» после матча с «Уралом»
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Известный российский специалист Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера «Ахмата» после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Уралом» (1:2).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Не буду делать глубокий анализ, но, когда зашёл в раздевалку после вчерашнего матча, понял по глазам футболистов, что что-то не то. У нас была шикарная «химия» с ними после сборов, но она ушла. Я говорил ребятам, что влюбился в них по работе. Так все великолепно работали. Но вмешались какие-то потусторонние силы. Так что надо было кому-то уходить. А кому уходить? Только главному тренеру. Поэтому понимал, что надо было уйти. Поговорил с руководством. Так что всё нормально. Команда хорошо готова, но надо немного включить психологию», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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