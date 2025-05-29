Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: надеялся, что спасу «Ахмат» от пожара и буду творить, к сожалению, не получилось

Ташуев: надеялся, что спасу «Ахмат» от пожара и буду творить, к сожалению, не получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Сергей Ташуев высказался о своём уходе с поста главного тренера «Ахмата» после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Уралом» (1:2).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моё решение. Всё было быстро, спонтанно. За два дня, думаю, всё поймут и будут готовиться к ответному матчу. Сейчас уже еду домой, чтобы увидеть своих близких. Планы к меня огромные, сил полно. Хочу работать, творить. Но самое главное — не принимать команды на 16-м месте. За два года это 16-е место выжало из меня всё, остались только шкурки. Хочется более фундаментально поработать, выстроить игру, стратегию. Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Суперматч в стыках РПЛ! Мелкадзе забил гол-шедевр со штрафного, а «Урал» ответил камбэком
Суперматч в стыках РПЛ! Мелкадзе забил гол-шедевр со штрафного, а «Урал» ответил камбэком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android