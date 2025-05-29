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Защитник ПАОКа Ловрен рассказал, испытывает ли Чалов проблемы с адаптацией в команде

Защитник ПАОКа Ловрен рассказал, испытывает ли Чалов проблемы с адаптацией в команде
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Защитник греческого ПАОКа Деян Ловрен высказался об адаптации российского форварда Фёдора Чалова в команде. Он считает, что у нападающего возникли проблемы.

«Я не думаю, что у Чалова есть проблемы с адаптацией в ПАОКе. Речь не должна идти об одном игроке — все мы испытываем сложности. Невозможно, чтобы вся команда была в плохой форме, а один игрок — в лучшей. Если команда играет хорошо, Чалов тоже играет хорошо. Только так. Фёдор ещё может проявить себя, я в это верю», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 40 матчах сезона-2024/2025 Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

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