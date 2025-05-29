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«Рубин» объявил, когда у команды начнутся летние сборы

«Рубин» объявил, когда у команды начнутся летние сборы
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Пресс-службы «Рубина» сообщила, что 20 июня казанская команда соберётся на тренировочной базе, после чего проведёт несколько контрольных матчей. Соперников по товарищеским встречам пресс-служба «Рубина» назовёт позже.

Напомним, «Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков по результатам 30 проведённых встреч.

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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