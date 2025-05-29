Диего Лугано: вряд ли в финале ЛЧ «Интер» даст столько пространства нападающим «ПСЖ»

Бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая Диего Лугано поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане сыграют с миланским «Интером». Игра состоится 31 мая и пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

«Я не думаю, что будет много голов в этом матче. В игре с «Барселоной» «Интер» открывался, забивал, но вряд ли в финале они будут давать столько пространства быстрым французским нападающим.

После матча «Барселона» – «Интер» может произойти что угодно. Меня уже ничем не удивишь. Этот «Интер» показал, что он может открыться, когда нужно, может унестись в контратаку, играть баш на баш», — сказал Лугано в эфире студии Оkkо в Мюнхене.