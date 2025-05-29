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Диего Лугано: если «ПСЖ» выиграет ЛЧ, Дембеле будет фаворитом за «Золотой мяч»

Диего Лугано: если «ПСЖ» выиграет ЛЧ, Дембеле будет фаворитом за «Золотой мяч»
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Бывший защитник «ПСЖ» Диего Лугано считает, что нападающий парижан Усман Дембеле может выиграть «Золотой мяч», если французская команда переиграет «Интер» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дембеле играет гениально, потому что Луис Энрике нашёл способ достучаться до него, создал комфортные условия. В «Барселоне» он играл здорово, но так и не стал тем, кто всё решает. И это изменилось при Энрике.

Дембеле не хватало постоянства, он забивал нерегулярно. А в «ПСЖ» Луиса Энрике ему дали свободу. Луис Энрике его поддерживает, и Дембеле нашёл здесь себя. Он очень быстрый, он может решить исход игры. Энрике дал ему спокойствие. Позволил решать и забивать.

Дембеле может получить «Золотой мяч» – если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, он будет фаворитом», — сказал Лугано в эфире студии Окко в Мюнхене.

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