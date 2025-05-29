Диего Лугано: если «ПСЖ» выиграет ЛЧ, Дембеле будет фаворитом за «Золотой мяч»

Бывший защитник «ПСЖ» Диего Лугано считает, что нападающий парижан Усман Дембеле может выиграть «Золотой мяч», если французская команда переиграет «Интер» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Дембеле играет гениально, потому что Луис Энрике нашёл способ достучаться до него, создал комфортные условия. В «Барселоне» он играл здорово, но так и не стал тем, кто всё решает. И это изменилось при Энрике.

Дембеле не хватало постоянства, он забивал нерегулярно. А в «ПСЖ» Луиса Энрике ему дали свободу. Луис Энрике его поддерживает, и Дембеле нашёл здесь себя. Он очень быстрый, он может решить исход игры. Энрике дал ему спокойствие. Позволил решать и забивать.

Дембеле может получить «Золотой мяч» – если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, он будет фаворитом», — сказал Лугано в эфире студии Окко в Мюнхене.