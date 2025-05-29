Форвард «Интера» Мартинес высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов «ПСЖ»

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 31 мая.

«ПСЖ» — сильная, компактная команда, которая хорошо атакует и обороняется, так что мы должны держать ухо востро. Многие футболисты, начиная с игроков средней линии, очень опасны и играют ключевую роль. Мы знаем многих из них, они играли в Италии. Надо как следует изучить их сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться, чтобы этот финал стал для нас счастливым.

В первую очередь надо получить удовольствие от этого матча, потому что турнир был трудным. Мы дважды выходили в финал за последние три года, так что мы этот матч заслужили. Мы приложили немало усилий, но не возвышаем себя и хотим расти дальше», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.