Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Интера» Мартинес высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов «ПСЖ»

Форвард «Интера» Мартинес высказался о сопернике по финалу Лиги чемпионов «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — сильная, компактная команда, которая хорошо атакует и обороняется, так что мы должны держать ухо востро. Многие футболисты, начиная с игроков средней линии, очень опасны и играют ключевую роль. Мы знаем многих из них, они играли в Италии. Надо как следует изучить их сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться, чтобы этот финал стал для нас счастливым.

В первую очередь надо получить удовольствие от этого матча, потому что турнир был трудным. Мы дважды выходили в финал за последние три года, так что мы этот матч заслужили. Мы приложили немало усилий, но не возвышаем себя и хотим расти дальше», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Лаутаро Мартинес рассказал, как играл с травмой в ответном матче «Интера» с «Барселоной»
Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android