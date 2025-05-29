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DJ Groove и Amirchik выступят на Суперфинале Кубка России

DJ Groove и Amirchik выступят на Суперфинале Кубка России
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DJ Groove и Amirchik выступят на Суперфинале Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом», сообщает пресс-служба турнира. Игра состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед матчем «Ростов» – ЦСКА болельщики на трибунах и футболисты на разминке разогреются под сет от культового DJ Groove. А после финального свистка популярный певец Amirchik исполнит песню «Розовый вечер» во время традиционного парада клубов-участников Кубка России сезона-2024/2025», — сказано в сообщении пресс-службы Кубка России.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.

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