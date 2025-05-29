Ловрен: визит в Петербург для меня много значит и возвращает к невероятным воспоминаниям

Бывший футболист «Зенита» Деян Ловрен высказался о поездке в Санкт-Петербург на матч легенд, посвящённый 100-летию клуба. 25 мая в ретроматче «Зенит Санкт-Петербург» обыграл «Зенит Ленинград» со счётом 3:1.

«Для меня много значит вернуться в Санкт-Петербург. Этот визит возвращает к невероятным воспоминаниям для меня и моей семьи. Вот почему я вернулся, не раздумывая над решением прилететь», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

35-летний Деян Ловрен выступал за «Зенит» в период с 2020 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он стал трёхкратным чемпионом России. Сейчас он является игроком греческого ПАОКа.