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Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций

Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
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Украинский вингер Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций и присутствовал на вечеринке в честь выигранного турнира. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест. Сторона футболиста заявила, что игрок не нарушал антидопинговые правила осознанно. Отметим, что в случае подтверждения факта употребления допинга Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

Фото: Аккаунт Бена Джейкобса в социальной сети X

Всего в сезоне-2024/2025 украинский вингер успел провести 15 матчей, забить три мяча и сделать пять результативных передач.

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