Украинский вингер Михаил Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций и присутствовал на вечеринке в честь выигранного турнира. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест. Сторона футболиста заявила, что игрок не нарушал антидопинговые правила осознанно. Отметим, что в случае подтверждения факта употребления допинга Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

Фото: Аккаунт Бена Джейкобса в социальной сети X

Всего в сезоне-2024/2025 украинский вингер успел провести 15 матчей, забить три мяча и сделать пять результативных передач.