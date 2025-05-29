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Тренер «ПСЖ» Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером»

Тренер «ПСЖ» Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с итальянским «Интером». Встреча состоится в субботу, 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как только кто-то забьёт, другая команда начнет рисковать больше, чем обычно, что поменяет изначальную стратегию на финал. Игра постоянно меняется. Такие финалы непредсказуемы, в таких финалах обе команды могут забить, и результат может меняться очень быстро, как это было в полуфинале.

«Интер» — более опытная команда, чем мы. Они играли в финале два года назад. Это очень опытная команда с тренером, который уже знает, каково это — играть в таких матчах. Эта команда прекрасно играет, когда владеет мячом, а также очень хорошо защищается. Нет сомнений, что они заслуженно стали финалистами Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

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