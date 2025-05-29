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«Тюмень» объявила о назначении нового главного тренера

«Тюмень» объявила о назначении нового главного тренера
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Новым главным тренером «Тюмени» стал Сергей Попков. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Специалист в прошлом сезоне был одним из помощников Игоря Меньщикова, который на днях после многолетней работы покинул сибирский коллектив. Сергею Николаевичу 61 год. Имеет высшую тренерскую лицензию PRO-УЕФА. Работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым… Был наставником в чемпионатах трёх стран – Латвии, Казахстана и России. Неоднократно со своими командами занимал первые места», — написано в сообщении клуба.

«Тюмень» завершила сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги на последнем, 18-м месте и опустилась в Леон Вторую лигу.

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