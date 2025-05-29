Тьерри Анри рассказал о сложностях, которые были у него после перехода в «Барселону»

Легендарный французский экс-нападающий Тьерри Анри рассказал о сложностях, которые возникли у него после перехода из «Арсенала» в «Барселону». Трансфер состоялся летом 2007 года.

«Мне нужен был новый вызов. Я предпочитал выйти из зоны комфорта. Пришёл в «Барселону», и нужно было заново всё доказывать. Я пришёл в клуб, который выиграл Лигу чемпионов. В их составе Это'О играл в центре нападения, Месси справа и Роналдиньо слева. Райкард сказал мне, что я начну в качестве запасного. Но я решил перейти и бороться.

В то время я переживал из-за развода, был травмирован, учил новый язык и пытался влиться в новую команду… Но болельщикам было всё равно, и так и должно быть: это жизнь, нужно всегда находить выход. Люди особенно пристально следят за тобой, когда ты новичок. Если ты приходишь в клуб и люди тебя сразу хвалят — это отлично. Но они не обязаны этого делать. Ты должен показать им, кто ты, и проявить себя. Было ли это сложно? Да, было», — приводит слова Анри AS.