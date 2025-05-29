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Нобоа: в России безопасно, никогда не сталкивался здесь с чем-то плохим

Нобоа: в России безопасно, никогда не сталкивался здесь с чем-то плохим
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Бывший полузащитник «Рубина», московского «Динамо», «Зенита» и «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что всегда чувствовал себя в России в безопасности.

«Я очень скучаю по России. Прежде всего, конечно, по безопасности. Мне всегда было здесь безопасно. Никогда не сталкивался с чем-то плохим. Не знаю, почему некоторые игроки боятся ехать сюда. Я прожил здесь 16 лет, был счастлив. В России много хороших и красивых городов. Мне очень тут понравилось, и я всегда хочу вернуться», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В составе «Рубина» Нобоа дважды выигрывал чемпионат России. Будучи игроком «Зенита», Кристиан также побеждал в РПЛ.

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